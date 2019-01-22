〈北部〉地下室拆牆裝門 陸光四村住戶憂破壞結構

2019-01-22

〔記者周敏鴻／八德報導〕八德區陸光四村共有六區，各區的地下停車場原本並未全部互通，管理委員會何姓主委僱工在地下室牆面挖了三個洞並裝上門，方便住戶通行，但此舉引起部分住戶憂心建物結構體被破壞，恐引發建物安全問題；市府建築管理處會勘後，已要求管委會在補正程序前不得使用新門。

陸光四村共有一千八百餘戶，分為Ａ到Ｆ六區，因各區的停車位需求不同，Ａ區住戶可能租用Ｆ區車位，Ｄ區車位可能租給Ｂ區居民使用。何姓主委表示，之前各區停車場間並不相通，許多住戶、尤其是老弱婦孺得頂著風雨跨過陸光街，才能抵達停車場，她於心不忍，因此僱工挖開牆面裝門，方便居民通行。

部分居民認為此舉是何姓主委的美意，對居民而言也很方便；但部分居民認為，何姓主委未經管理委員會討論，也未依規定向主管機關申請，未曾評估建物結構是否受到影響，就逕行動工，可能造成建物的潛在危險，應該以牆面被打通、於南台大地震中倒塌的台南市維冠大樓為前車之鑑，不能掉以輕心。

市府建築管理處使用管理科科長林欣慧指出，經會勘確認該管委會未申請就施工、程序違規，已要求管委會補正程序後才能合法使用新門，市府接獲申請後會核對使用執照圖，確認是分間牆、承重牆、或防火區劃牆，再要求管委會依室內裝修程序或變更使用執照方式辦理，若限期內拒不改善，將依「建築法」開罰，最高可罰卅萬元。

何姓主委強調，她當時要求工人選擇非梁柱的隔間牆挖洞，應沒有安全疑慮。將依主管機關要求，先召開區分所有權人會議，再請建築師評估，並向市府補正程序，等完備程序後，才會開放使用新門。

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