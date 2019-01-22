〈北部〉YouBike租借率全國冠軍 中壢火車站前站蟬聯

2019-01-22

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢人最愛YouBike！桃園公共自行車YouBike從二○一六年二月上路以來，已建置二七九處租賃站，市府交通局統計，去年市轄YouBike累計使用九二○萬一一四一次，各租賃站使用以中壢火車站前站的租借率最高，總次數五十九萬○八四二次，再度蟬聯全國共一六七二處租賃站的冠軍站，且全市前十名租賃站，更有七站都落在中壢區。

交通局對此分析，中壢區因大專院校林立、學生人數眾多，騎乘情況踴躍，每到尖峰時段，還會出現學生族群排隊等候取車及還車的人龍。

桃市YouBike去年租借前十名租賃站，第二至第十名依序為桃園火車站前站卅六萬二二九○次，桃園火車站後站廿五萬○二四三次，銀河廣場廿二萬一三三一次，中原大學廿一萬八七四二次，中壢火車站後站十九萬九六二一次，中壢區忠孝廣場（內壢前站）十七萬二四六五次，中壢區莊敬廣場十七萬○八二五次，機場捷運長庚醫院站十六萬九五五五次，中大壢中站十三萬九三四三次。

市轄YouBike租賃站中，以中壢區有七十五處站點最多，其他依序為桃園區七十處，龜山區卅三處，八德區、蘆竹區各廿四處，平鎮區廿處，大園區十處，楊梅區七處，大溪區、龍潭區各六處，新屋區三處，觀音區一處，今年租賃站建置以達到三二○站為目標；各YouBike租賃站春節期間將維持服務，廿四小時不打烊。

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