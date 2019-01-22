〈北部〉大阪風情 機捷彩繪列車今上路

2019-01-22

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園大眾捷運公司與阪神電氣鐵道株式會社，以及Lamigo桃猿隊與阪神虎隊，昨分別簽署合作備忘錄，宣布將進行彩繪列車、廣告等交流合作，並發行聯合票券。而軌道迷期待的彩繪列車，今起將於桃園機場捷運搶先上路，外觀彩繪及車廂內手把、地板等，處處可見關西大阪風情，但只有一列，且沒有固定班次，想搭乘得碰運氣。

沒有固定班次 要碰運氣

市長鄭文燦出席簽署儀式表示，未來會進行彩繪列車、廣告、票務及棒球交流等合作，並透過經驗分享，促進台日觀光和球隊交流。他說，青埔國際棒球場已是台灣球迷最喜歡的球場，每場球賽都有二至三千名球迷搭乘機捷前往，相信球團及軌道產業合作會是城市交流很好的選擇。

促成此次合作的交通部觀光局長周永暉，也對台日的合作獻上滿滿祝福。他表示，鐵道與觀光息息相關，盼透過此次合作，讓桃捷和阪神電鐵能吸取彼此的鐵道文化經驗及精神，加上以球會友，可為大桃園地區、甚至台灣，創立更好的未來。

桃捷董事長劉坤億也說，機捷不僅連結台北與桃園機場，也串起北北桃生活圈，已連續兩年與Lamigo合作推出「捷乘應猿」活動；他也預告，A19站桃園國際棒球場站三月間將打造為棒球特色車站，讓球迷們耳目一新。

關西著名景點 車身亮相

阪神電鐵於桃捷普通車廂設計彩繪包括尼崎惠比壽神社及戎橋等關西地區著名景點，車廂內設有日本酒桶手拉環手把；而桃捷於阪神電鐵的彩繪列車則結合傳統童趣，設計充滿桃園客家風情的車廂，將於三月九日上路。

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