〈北部〉議會直播 苗縣5月試運行

2019-01-22

〔記者張勳騰／苗栗報導〕民進黨籍苗栗縣議員陳光軒多次在苗栗縣議會總質詢中訴求議事透明化，要求長期被人詬病的苗栗縣議會能儘速達到議事直播、分組審查會錄影錄音公開等，苗栗縣議會已擬定網路直播預計實行計畫，將於今年第一次定期大會試運行直播業務，至於分組審查直播，因設備問題，預計明年實施。

此外，苗栗縣議會昨天召開臨時會，主要討論各審查委員會委員名單，陳光軒拿出「審查委員、民主產生」標語質詢，要求審查委員會之人數、人選及召集人，由大會抽籤決定並每年輪調一次。

陳光軒認為，苗栗縣議會因長久以來沒有直播，在歷年公民監督國會聯盟評比，議事透明度往往是敬陪末座，尤其苗栗縣年度總預算已長達廿五年分文未刪，這也與議事不透明有極大的關聯。

苗栗縣議會指出，因行政院內政部已修法，規定議會要直播，連分組審查也要，議事錄也要限期上網，這是全國通案，已依地方立法機關組織準則，擬訂「苗栗縣議會網路直播預計實行計畫」。

分組審查 延至明年直播

苗栗縣議會表示，今年五月召開的定期大會將試運行直播，由總務組錄製大會影片，並由行政組轉換訊號以網路上傳，另因四個審查會，因尚無錄製設備，今年將編列預算，預計明年開始實行直播業務。

陳光軒另質詢說，各個分組審查的委員會，委員的產生應修正制度，應尊重各個議員的意願，開放登記進入各委員會，該委員會登記超過組成席次時即用抽籤方式產生委員，審查會召集人由委員共推，審查會的組成也需每年輪調，才符合民主、法治的普世價值。

苗栗縣議會秘書長林來居回應，依苗栗縣議會議事規則第十二章第五十九條條文，審查委員會之人數、人選及召集人，皆是由議長直接擬定；此屬議長職權。最後，陳光軒獲八位議員支持連署，正式提案盼能通過修正案。

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