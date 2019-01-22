〈北部〉新溪口吊橋7天免費 單日爆5千人次

2019-01-22

〔記者李容萍／復興報導〕復興區新任區長游正英為提升新溪口吊橋的遊客數、帶動復興區觀光產業商機，自十四日至昨天推出七天登橋免費好康（週二休園），果然週休假日人氣大爆棚，十九日週六入園數為三○三二人次，廿日的週日更達四九二五人次，雖然今起又恢復原收費機制，但公所正朝「遊客免費入園、車輛兩邊停車、過橋往返通行」方向推動，希望以免費取代收費。

安全考量 一次限百人登橋

新溪口吊橋自去年一月十三日營運已滿一年，每日登橋限額二八○○人次，如今這兩天的登橋人數均創新高紀錄，引發外界擔心有無安全疑慮。公所表示，為期七天的免費期間，登橋仍管控限載人數並顯示於電子看板、最多同時限一○○人登橋，遊客不用擔心吊橋超出負重等問題。

游正英表示，新溪口吊橋啟用後是市府力推的重點旅遊景點之一，但受限於單向通行、徒步路程過遠、體力消耗過多、友善步道未建置及收費過高等因素，平均假日遊園人數已不到一千人次，對提升周邊觀光產業的效益有限，這回配合角板山梅花季推出的免費登橋活動，果然創下非常好的成果，對地方觀光、產品行銷都帶來莫大助益，也獲得極大迴響。

復興區擬再推新免費機制

游正英說，復興區公所將秉持「展現原鄉特色、完善環境設施、強化產業行銷、兼顧在地權益及推動原民文化」等原則，正推動新的免費機制，期打造新溪口吊橋為國家級的原住民文化園區，成為國內外旅客觀光旅遊、休閒娛樂、沐浴原鄉部落文化的好場所。

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