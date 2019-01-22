〈北部〉《桃園》千元旅遊消費券 預計3月起發放

2019-01-22

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕交通部觀光局推出暖冬方案補助全台旅宿業者，期能刺激旅遊市場，市府打鐵趁熱，將率先全國從三月起推出包括小烏來天空步道門票、金牌好店、好禮及觀光工廠等價值千元的「旅遊消費券」，民眾只要在平日入住桃園、就有機會獲得。市府觀光旅遊局長楊勝評表示，初期規劃一萬份，再視需求加碼。

暖冬旅遊補助效果佳，但隨著一月接近尾聲即將結束，而新竹市已率先宣布將比照暖冬方案內容延長補助至二月底，新竹縣也宣布延長到五月底、每房補助五百元。楊勝評表示，為帶動整體觀光產業發展，市府希望除了搭上補助的旅宿業，觀旅局與經濟發展局決定利用機會行銷桃園的特色觀光工廠及歷年來嚴選的桃園好禮、桃園好店，推出旅遊加值方案。

週日至週四入住 有機會獲得

楊勝評說，民眾只要於週日至週四入住桃園市合法旅宿一晚，就有機會獲得千元「旅遊消費券」，每房限領一本、共十張的旅遊消費券，內容包括價值一百元的小烏來門票、三百元的好店消費、三百元的好禮消費及三百元的觀光工廠消費券，遊客憑券至限定店家即可折抵消費。

不分平日假日 五月底前有效

楊勝評指出，千元旅遊消費券將於三月一日起發放，效期至五月卅一日、使用不分平假日，觀旅局與經發局目前正在整合參與活動的旅宿、觀光工廠、好禮及好店業者，農曆年後將於市府網站及觀光導覽網公布活動細節。

對此，有觀光工廠表示樂見其成，會配合消費券推出套裝行程；旅宿業者也肯定市府推出的觀光消費補助是聰明的作法，對於觀光產業有相當大的幫助，估計整體住房率可提升一至二成。

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