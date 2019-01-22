〈中部〉台中市茂谷柑銷香港 首批2200箱封櫃啟運

2019-01-22

〔記者張軒哲／台中報導〕為促銷台中優質農產，市長盧秀燕將於廿八日當天往返香港拚經濟，見證市農會與香港中華出入口商會簽署合作意向書，商會事先採買二千二百箱東勢區農會生產的「博柑情」禮盒，昨日封櫃啟運。市府農業局強調，香港只是農產外銷的第一步，未來將依照時節拓展外銷，市場也將廣及星、馬等東南亞國家，以穩定國內農產品的價格。

盧秀燕前往香港，主要是見證台中市農會與香港中華出入口商會簽署合作意向書，藉此建立台中市農特產品長期外銷的合作架構，未來台中的農產品將能依照時節出口，不僅提升整體農業商機，更能透過出口以穩定國內農產價格，保障農民的生計。

農業局指出，台中市茂谷柑種植面積達四百多公頃，一年產量一萬二千五百公噸，農民生產技術優良，茂谷柑品質好且產量穩定，吸引香港中華出入口商會，因此在簽署合作意向書前就已達成首批外銷香港，昨天封櫃啟運。

商會所購入茂谷柑禮盒，將贈送給出席會議的上千位會員，市府農業局盼台中茂谷柑的酸甜滋味，能藉此打響國際知名度。

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