〈中部〉台中市西屯花海季 千棵落羽松交織美景

2019-01-22

〔記者許國楨／台中報導〕西屯區「廣納幸福花海季」開幕了，佔地十公頃的波斯菊、油菜花，以及一千多棵落羽松交織成令人心曠神怡美景，尤其這兩年落羽松下方注入了水，又多了木棧道，落羽松倒影超好拍，女大生說，不用跑遠就可以同時拍到陸上和水中的落羽松美景，也算是市區裡的小確幸！

西屯廣福里10公頃花海季登場

開幕儀式前天上午在廣福里廣興宮前廣場舉辦，現場有泰安國小手鼓隊、薩克斯風樂團及社區媽媽土風舞隊精彩演出，為寧靜的社區帶來歡樂氣息，區長何國裕致詞感謝廣福社區所有夥伴用心營造繽紛花海，為中市增添一處春節期間賞花踏青的好地方。

何國裕之後與在地民代、里長一起走入花海，漫步在波斯菊、油菜花等十甲地以上的花海及落羽松秘境中，感受來自大地賜予的視覺與心靈饗宴。

公所表示，廣福里八張犁花海季已自行舉辦六年，獲廣大回響，自一○七年起擴大辦理，為期一個月展期，吸引逾十萬人次遊客，今年為讓市民欣賞到最漂亮的花海美景，廣福社區偕同地方寺廟及社團總動員，用心培育照顧花苗並精心規劃觀賞路線，包括波斯菊、油菜花海區、落羽松園區及蔬果區。

拍落羽松免跑遠 賞花下月20日前最美

尤其四分地的水田種植一千多株的落羽松園區內鋪設木棧道，可優閒漫步欣賞水中倒影，藍天加上光影，怎麼拍怎麼美，令人心曠神怡、感受秘境之美，預估最佳觀賞期自即日起至二月廿日，花期有限，歡迎市民朋友把握機會，闔家來賞花。

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