〈中部〉（彰化）選票補助濟弱 母子送暖20年

2019-01-22

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣議員顧黃水花、花壇鄉長顧勝敏為母子，二人將本屆選舉中的選票補助款拿來購買白米、油品物資，濟助全鄉近二百戶弱勢家庭，昨天發放時領到物資的鄉親都開心說可以過好年了。顧勝敏表示，這已是他們連續第二十年舉辦這項愛心活動，未來還將持續下去，讓愛不停歇。

昨天發放愛心物資地點，選在顧勝敏從政前開設的仁佑診所前，一早即有大批弱勢家庭民眾冒著寒風前往領取，顧勝敏與母親顧黃水花在發放給弱勢家庭時也都不忘祝福新年快樂。有鄉親說，他們每年都會來領取救濟物資，次數多到數不清，縣議員、鄉長母子檔能夠每年發放物資不中斷，實在很難得。

顧勝敏說，今年準備的物資有白米、香腸、油品等，分送給全鄉近二百戶低收入戶、獨居老人等弱勢家庭，費用大部分來自本屆他與母親參選鄉長、縣議員所獲得的選票補助款。

顧勝敏表示，這項寒冬送暖愛心活動已經連續舉辦二十年，從未中斷，未來他們將以愛鄉愛民的理念持續下去，並希望能藉此拋磚引玉，社會各慈善團體加入公益、慷慨解囊，共同為社會弱勢族群持續付出愛心。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/