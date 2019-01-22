〈中部〉彰化模範農民林有信 籲青農做好基本功

2019-01-22

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉的青年農民林有信獲農會推薦，榮膺農委會「全國模範農民」即將接受表揚。林有信原本在台南市開超大型吊車，年收入逾百萬，為了要照顧年邁的阿嬤毅然辭職，返鄉投入農業，一度因為不諳農業操作和環境而賠錢，之後改種小黃瓜和茄子才漸入佳境，他提醒有意投入農業的青農一定要「眼光放遠」，先把基本功打好，再求收益。

賠錢多年 不斷學習才掙得百萬年薪

台灣景氣衰退，近年青年返鄉從農的人數暴增，林有信十年前還是「農業門外漢」，經過不斷學習逐步擴大農場規模，如今是年薪破百萬的青農，他還擔任「溪州青農聯誼會」的會長，為返鄉從農的青農提供建議。

「高薪，絕非我從農的初衷！」現年四十三歲的林有信坦言，剛返鄉時種南瓜，連續遭到颱風和病蟲害，頭兩年幾乎沒收成，都靠「吃老本」過活，此時兩個孩子正在唸書，是花錢最凶的時刻，他因沒有收入，晚上經常為生活煩惱到失眠。

他說，農業是必須經過長時間學習的，現在他收入不錯，但很怕後進者因為看見有人務農而賺到「高薪」，想都沒想就一頭栽進農業。「天天吃老本過日子，真的會怕！」林有信坦言，當年他求助溪州鄉農會，推廣股長鄭岳宗幫他報名農委會開辦的「農民學院」，從農業的基本概念、土壤、病蟲害防治、合理化施肥、農藥及益菌使用、茄科和葉菜類栽種等開始學習，一步一步跟著台中區農改場、霧峰農試所的人員，學習農業的專門技術。

在掌握基本的農業技術後，林有信經過一番考慮之後改種茄子。他說，茄子的種植比較簡單，又容易上手，才免於吃老本，後來經驗多了，他又搭建溫室種植小黃瓜，此時，他收入才漸趨穩定。

從農近十年，林有信認為，台灣的農業環境具有結構性，這結構性包括農政單位的農業政策、運銷環境、農業技術研究單位、農會組織，農民在其中只是「一顆小小的螺絲釘」，小農必須跟著整個大環境「向上提昇」，才有生存空間。

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