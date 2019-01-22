〈中部〉友善人行空間 彰市爭3.6億推動

2019-01-22

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化市區因道路狹窄、空間不足，加上多年來未整頓，使得各種各樣的「阻礙」相當多，行人簡直難以步行。市長林世賢表示，目前已向行政院爭取三億六千萬元經費，將推動「友善人行空間」，第一階段為六公里，讓前來彰化旅遊的觀光客以及一般市民，都能輕鬆地「逛」彰化。

首波鎖定火車站到八卦山大佛

林世賢表示，彰化市的美食、小吃以及歷史古蹟豐富，近來又有許多年輕人在市區開設特色咖啡店、獨立書店以及簡餐店，配合YouBike的普及，不少外地觀光客喜歡花半天或一天時間，來彰化市「小」旅行，但卻經常抱怨市區人行條件不佳。

整頓騎樓除障 推友善商家徽章

以彰化火車站前來說，商家習慣在騎樓擺設商品，住戶則在騎樓內推滿物品，騎樓也常有高低落差，行人不但難以行走，甚至可能跌倒。此外，人行道也停滿機車、腳踏車，甚至有許多「阻礙物」，讓行人走得很辛苦。

林世賢坦言，推動「友善人行空間」必須與商家溝通！除了硬體建設外，市公所將在一月間召開三場說明會，邀請沿線的里鄰長、商家開會，爭取支持及蒐集意見，並推動「友善商家徽章」，提高消費者的認同度。

林世賢說，目前第一階段計劃的道路有六公里長，首先讓觀光客及市民可以從火車站開始，一路「順暢」走到八卦山大佛，另外在彰化高中、彰化高商以及基督教醫院附近，都會設立便利行人通行的道路。若是順利執行時，整個計劃將於今年四月進行規劃作業，明年年底即能完成改善。

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