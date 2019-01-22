〈中部〉小辮鴴來過冬 雲林記錄3172隻

2019-01-22

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林野鳥學會完成小辮鴴大普查，全台統計數量三八一三隻，其中雲林三一七二隻，最大量落在虎尾鎮，總數比去年多出一八○○餘隻，外縣市調查以彰化鳥況最佳，讓鳥友大大驚喜。

雲林野鳥學會總幹事陳雪琴說，該會自二○一二年起與特有生物研究保育中心合作，在台灣首創公民協助普查鳥類，普查結果發現小辮鴴數量小幅度增加，一度曾超過四千隻，但二○一八年普查只剩二千隻，讓大家相當焦急。

雲林野鳥學會今年在全台各地一一四名鳥友協助下完成小辮鴴大點名，雲林記錄六十一筆共三一七二隻，彰化則刷新調查以來最高數量，五個樣區記錄六○四隻；宜蘭在今年擴大普查四個樣區共卅七隻，全台數量三八一三隻，和前一年相比增加近倍，讓鳥友大感興奮。

冠羽往上翹 像天線寶寶

元長國中校長文須琢今年也帶領該校多名師生及社區民眾參加普查，學生們看到小辮鴴頂著像辮子一樣往上翹的冠羽，終於意會出牠們是「天線寶寶」。

陳雪琴強調，小辮鴴每年都會從西伯利亞飛到台灣過冬，往年最大群聚地在元長鄉，今年首次發現虎尾數量多過元長。

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