〈中部〉古坑樟湖後棟山 滾滾雲海壯觀

2019-01-22

〔記者黃淑莉／雲林報導〕秋冬是觀賞雲海最佳時節，雲林古坑樟湖、草嶺的雲海壯觀，看過的人讚嘆難忘，草嶺村長陳兵通表示，二月底前上山，除可欣賞雲海，還可賞櫻花、杏花、李花、杜鵑花，也可體驗草嶺的地質景觀。

古坑鄉樟湖茶農賴德育上週四在自家茶園拍到難得一見的夕陽雲海分享，親友們直呼「哇！美呆了」。

賴德育表示，秋冬只要氣候條件適合，在樟湖即可見雲海，大片雲海盤踞在山間起伏流動，像大海潮湧滾滾十分壯觀，尤其樟湖後棟山海拔近千公尺，是欣賞雲海的最佳祕境，早上、下午都可能有雲海，上週四的夕陽雲海拍攝時間點是下午四點多。

草嶺也是雲林觀雲海的地點，從南投桶頭沿著縣道一四九甲線上草嶺，路邊即可看到，愈往上雲海愈壯觀，尤其站在海拔一千六百多公尺的雲嶺之丘往下俯看，宛如置身雲端。

草嶺地質景觀多樣且壯觀，大家熟悉的峭壁雄風、萬年峽谷外，還有青蛙石、幽情谷等，為推動草嶺地質生態旅遊，水保局、雲林縣府及古坑鄉公所共同籌設的草嶺地景館昨天啟用，位在草嶺遊客中心二樓。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/