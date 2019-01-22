〈中部〉違法施放專業高空煙火 重罰42萬元

2019-01-22

〔記者丁偉杰、蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義市消防局昨天針對去年底於某廟會遶境活動上，涉違法施放專業高空煙火的一名陳姓男子，依違反「爆竹煙火管理條例」開出四張罰單，確定裁罰四十二萬元，是此違法行為遭市消開罰首例。

嘉義市消防局開4張罰單

涉案陳男是高雄人，當小貨車司機謀生，七年前在高雄曾被查到類似本案的行為，因事證不足，全身而退，這次到嘉市廟會遶境卻觸法，得知被開罰高額罰款，嚇得直說：「下次不敢來嘉義了。」

嘉市消第一分隊長楊友仁表示，去年十一月十七日獲報，文化路中央廣場有人違法施放專業高空煙火，恐危及公共安全，到場稽查時，陳男聞風離去，但遺留六吋口徑十五支、三吋口徑一百八十支專業高空煙火，經調閱路口監視器追查，揪出陳男涉案，他到案後坦承犯行。

楊友仁說，陳男行為觸犯爆竹煙火管理條例，包括運出儲存地點未向主管機關報備、施放專業煙火未經申請許可、未投保公共意外責任險、違反施放作業及人員資格管理辦法等四項規定，市消對他開出四張罰單，總計罰款四十二萬元。

嘉市消防局災害預防科長陳建志表示，市府去年修正「嘉義市爆竹煙火施放管制自治條例」，限定廟會遶境活動施放爆竹煙火時間，若在早上六點前及晚間十點後施放，將裁罰三至十五萬元，全市去年逾時施放一般煙火裁罰案二件，檢查及勸導案共三百卅一件次。

嘉縣消防局副局長蔡建安說，嘉縣去年宮廟施放煙火檢舉案僅一件，為民眾檢舉施放高空煙火，但查察發現，現場所施放為合格一般煙火，因而未舉發與罰鍰。

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