〈中部〉遊賞雲林 超馬好手林義傑代言

2019-01-22

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣政府邀請國際級超馬好手、也是雲林子弟的林義傑代言雲林觀光，昨天公佈首支代言影片，透過林義傑的視角傳達雲林山、海、平原之美，以及豐厚文化底蘊，邀請遊賞雲林。

縣長張麗善、林義傑昨攜手宣佈「幸福三部曲」春節系列活動，張麗善表示，幸福三部曲即日起到元宵節、情人節，活動涵蓋美景、美食與藝文。

雲林子弟介紹美麗風情

由林義傑擔綱的觀光影片長度約一分廿五秒，將朝天宮、草嶺、成龍溼地、雲中街文創基地等雲林美麗風情呈現，影片將透過各種媒體平台播放，讓世界看見雲林。

張麗善說，林義傑足跡遍及全世界，擁有最好觀光視野，很高興可以聘請他來代言雲林觀光，藉由他的腳步踏遍雲林山線、海線，讓全世界知道雲林又美又好玩。

林義傑表示，他是雲林縣元長鄉人，從小對雲林的印象就是廣大美麗的田野風光，在拍攝觀光影片時發現雲林山、海與平原各具特色，美不勝收，同時有布袋戲、雲中街文創聚落等多元文化，觀光資源豐富。

「幸福三部曲」邀遊客走春

張麗善說，「幸福三部曲」包括「點亮幸福」活動二月二日開鑼，縣府將於雲林布袋戲館、雲林故事館、雲林記憶cool、西螺延平老街及北港共和街巷弄老街等處，打造成幸福光廊，讓遊客打卡拍照。

「食在幸福」於大年初一至初五在農博生態園區舉辦野餐音樂會、偶藝師拿手戲及美食市集，讓民眾吃到最當季、最安心的雲林農特產品。

「藝起幸福」則集結縣內文化館舍及景點，在春節期間安排街頭藝人表演；另外，從二月二日起，各鄉鎮市地方文化館將推出系列藝文特展與親子體驗活動。

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