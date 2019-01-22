〈中部〉尾牙日 台中市藍綠立委候選人宮廟拜票

2019-01-22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕昨日逢農曆「尾牙」，更是祭拜土地公福德正神的大日子，台中市第五選區（北北屯區）立委補選兩位主要政黨候選人，不約而同馬不停蹄地在各個土地公廟祈福拜票；民進黨候選人王義川展開「百間宮廟」計畫，盼與民眾近距離接觸；國民黨候選人沈智慧則指出，若進立法院將推動修法，除鼓勵宗教教育人心外，也要防範虐童。

距離立委補選投票僅剩六天，昨日又逢土地公廟尾牙「做牙日」，台中巿北北屯區立委補選候選人王義川、沈智慧行程滿檔，兩人均拜會十餘處宮廟。

王義川：近日完成百間宮廟計畫

王義川一口氣跑十八個土地公廟，王義川指出，宮廟是地方信仰中心，他計畫利用最近幾天完成「百間宮廟」計畫，要掃完北區、北屯區百間土地公廟及大宮廟，除祈求來年平安豐收外，更直接與民眾互動。

王義川說，近日到宮廟參拜的民眾多，他也向民眾拜年，不少人為他加油打氣，他也分送七十多間宮廟他與交通部長林佳龍聯名的「諸事吉祥」春聯及杯水，供祈福信眾取用，他也提醒民眾，年前不要忘了廿七日投下立委補選神聖的一票，會繼續替民眾拚福氣。

沈智慧盼鄉親投好票、過好年

沈智慧昨也是一整天到北北屯區十餘個福德廟祠祈福，除向前來拜土地公的鄉親拜票外，更希望大家「投好票、過好年」。

沈智慧另指出，民間信仰或者宗教深植人心是好事，社會上好人多、壞人少，但最近傳出多起家暴虐童案件，讓人難以接受，她若能進立法院，會邀請各界人士舉行公聽會，針對鼓勵宗教淨化人心教育及防範虐童、追究罪責等議題，集合各界意見，提出法律修正案。

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