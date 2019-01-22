〈中部〉台中市山手線經費 林佳龍：應照程序提出

2019-01-22

〔記者陳宜加、黃鐘山／綜合報導〕台中市長盧秀燕要求山手線由中央全額出資，前市長、交通部長林佳龍昨天公開表示，地方政府有新主張，必須按照行政程序提出，他在台中市長任內遵循作業要點，如今更要遵循，「我是台灣的交通部長，不只是為了特定縣市主張。」

市府：尚未收到公文 無法評論

對此，台中市政府交通局表示，林部長擔任台中市長時期的計畫還須補件或是有疑義部份，這些都由市府承擔，但目前交通局未收到正式公文，所以無法進行後續的分析及評估，因此不會有任何評論。

交通部政次王國材表示，一○二年起交通部審查鐵路計畫均依據「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發作業要點」，並全國適用，目前也包括桃園市、嘉義市，遊戲規則無法修改，否則所有縣市都將抗議。

他也說，台中山手線敲定由中央負擔三六三．五億元、地方負擔三三二．一億元、台鐵負擔十三．九億元，地方負擔主因鐵路建設與車站帶來地方收益，都市計畫變更中也有效益，因此審查時均要求地方分攤。

林佳龍表示，大台中山手線為鐵路山海環線，長期目標一段一段整合，豐原、大慶鐵路高架化路段已經完成，繼續朝烏日延伸、成功與追分的海線、山線雙軌連結是長期願景，同時配合都市計畫。

林佳龍：地方有新主張 應遵守規定

林佳龍強調，山手線不只是一條交通線，交通建設將帶動地方發展，因此，他在台中市長任內積極推動，地方政府如果有新的主張，就必須按照行政程序提出，過去他也遵循作業要點，如今更要遵循，他是台灣的交通部長，而不只是為了特定縣市主張，將全力協助審查程序。

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