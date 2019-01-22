〈中部〉（南投）愛蘭橋頭看板釘進石碑 居民促拆

2019-01-22

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮愛蘭橋頭電子看板的鋼樑，引發破壞早期烏牛欄橋石碑爭議，公所等相關單位昨現場會勘，愛蘭社區居民堅持看板儘速拆除，並設置融合埔里族群、文化、產業等特色的新意象，公所則強調愛蘭橋新意象須從長計議，避免急就章又惹爭議。

埔里公所︰從長計議 今年沒預算拆

埔里鎮愛蘭橋頭歡迎遊客的大型LED看板，因其中一根鋼樑釘入約有八十年歷史的早期烏牛欄橋石碑，引發破壞歷史文物爭議，愛蘭社區居民日前赴公所陳情，要求儘速拆除。

公所昨與日月潭國家風景區管理處、公路總局埔里工務段會勘，愛蘭里長陳文富、愛蘭社區理事長潘子政、巴宰族群文化協會理事長潘英傑、巴宰耆老潘文輝等人也到場表達意見，堅持電子看板要全部拆掉，同時妥善處理釘入烏牛欄橋石碑的鋼樑，避免石碑再遭受二次傷害。

居民也認為愛蘭橋周邊也有大馬璘文化遺址、二二八事件烏牛欄戰役等珍貴文史及歷史事件，未來愛蘭橋新意象應充分凸顯在地特色。

鎮長廖志城表示，今年度並未編列電子看板拆除預算，且多根鋼樑也釘入駁坎內，全數拆除多出的洞隙恐會影響駁坎安全，新的意象設施也須從長計議，礙於公所財政狀況，盼日管處能協助認養。

日管處埔里管理站主任陳建仲指出，日月潭國家風景區擴大範圍計畫尚在研議，未來愛蘭橋若能納入管轄範圍，將提供相關建議與協助。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/