〈中部〉高麗菜登記保障收入 土庫農會支持

2019-01-22

〔記者廖淑玲／雲林報導〕農委會研擬推出高麗菜「登記保障收入」新制，加入登記的菜農在高麗菜盛產時，可由政府建立的平台定價收購；土庫農會總幹事黃萬聰表態支持，更建議擴及其他農產，不過中華民國農會（簡稱全國農會）總幹事張永成卻強烈反對，他認為，登記保價收購是「惡性政策」，不但幫不了農民，更可能連帶造成其他蔬菜價崩。

高麗菜因價格波動幅度大加上產量多，被視為果菜拍賣市場交易的「菜王」，去年底因生產過剩價格崩盤，導致各項農作物跟著價跌，引發農民極大反彈。

農會總幹事：農民不致血本無歸

土庫是雲林高麗菜種植最大面積的鄉鎮，黃萬聰表示，高度肯定農委會要推出的高麗菜登記新制，建議農政單位務必堅持落實，才能發揮調節產銷的效果。

根據農委會估算，高麗菜不分品級一公頃成本約廿萬，產地直接成本約每公斤三．六元，加上包裝運銷約一．五元，估計批發價超過五元應可獲利，黃萬聰說，農委會若能落實登記保障收入制，能保障農民合理收益，可有效控管生產面積，減少菜價不當波動，五塊錢的高麗菜「地板價」，雖不滿意至少讓農民不至於血本無歸。

雲縣府：農民主動來辦理是重點

雲林縣府農業處長張鴻猷強調，登記並非新制度，如何吸引農民主動來辦理才是重點，農委會若推行，縣府絕對配合並加強宣導。

全國農會：恐讓農民更擴大種植

不過張永成認為，政府的登記保價收購是惡性政策，因為高麗菜是菜王，若政府給予保價收購，可能讓農民有恃無恐，更擴大種植面積，反而會拉低菜價，連帶其他蔬菜價崩，農委會執行該政策要三思。

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