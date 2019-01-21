〈南部〉台南市國3生獲普仁獎 盼請媽媽吃牛排

2019-01-21

〔記者劉婉君／台南報導〕靈鷲山慈善基金會昨天頒發「普仁獎」，給八十二位在逆境中仍展現孝親、友愛、助人等善良美德的學生。安南區安順國中三年級蕭佳華與母親相依為命，因母親六年前車禍受傷後，只能做家庭代工賺取微薄收入，母女倆曾一餐僅花廿五元，蕭佳華的心願就是「請媽媽吃牛排」。

蕭佳華與母相依為命

蕭佳華的母親因左手臂神經嚴重萎縮無法出力，每月靠做手工收入約三、四千元，母女縮衣節食度日，成績中上的蕭佳華因為想申請校外獎學金，以貼補家用，曾因營養不良加上課業壓力大，貧血暈倒送醫。獲得普仁獎，她說，心願是要請媽媽吃大餐，幫媽媽補充營養，「因為平時不常吃。」陪同領獎的媽媽聽了忍不住感動落淚。

希望幫媽媽補充營養

貼心的蕭佳華，課後包辦吃力的家務，媽媽感到痠麻不適時，她也會幫忙按摩、洗澡。雖然自己的興趣是藝術類，但她已決定國中畢業後要讀高職餐飲科，一方面可以習得一技之長，快一點賺錢減輕媽媽的負擔，一方面「到時就可以自己煮大餐給媽媽吃」。

靈鷲山慈善基金會表示，普仁獎以生命教育為核心，鼓勵德行優良且有志向學的學生，十六年來，台南區已經表揚八百廿七人得獎。昨天的頒獎典禮由德高國小鼓術隊開場，歷屆普仁獎得主也到場擔任「愛與和平小天使」志工，以感恩的心回饋社會。

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