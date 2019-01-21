〈南部〉台南市永康西灣里建滯洪池 預計年底完工

2019-01-21

〔記者王涵平／新營報導〕改善永康區西灣里及崑山一帶淹水情形，南市水利局規劃興建西灣里滯洪池，面積三萬多立方公尺，兼具防洪、景觀及休閒功能，耗資四千多萬元，預計年底完工。

改善西灣里及崑山一帶淹水問題

水利局指出，永康區永大路西側，文化路及公園路之間為南市第一一六期永康大灣自辦市地重劃區，因重劃後改變路面逕流及排水方向，為減輕下游排水負擔，向內政部營建署爭取經費興建永康區西灣里滯洪池，中央核定補助經費三千五百多萬元，市府自籌九百九十萬元，總經費為四千五百萬元整，工程甫開工，預計今年十二月完工。

工程主要為擴建既有滯洪池，使滯洪總體積達三萬二千多立方公尺，除可有效削減因重劃區改變的部份排水區洪峰逕流量，另收集排水區面積達二十二．六二公頃，可減輕崑山抽水站負擔，崑山抽水站主要解決崑山科大周邊地區遇雨即淹情形，未來西灣滯洪池完成後，可望改善永康區西灣里及崑山一帶淹水情形。

採複式斷面設計 兼具防洪、休閒

此外，水利局表示，考量非汛期期間多功能使用，採複式斷面設計，下層施設低水護岸，上層施設防沖蝕植生護坡，並設計相關綠美化工程，包含街角廣場、步道、安全欄杆、休憩座椅及階梯座椅等，可供民眾於非汛期時休閒使用。

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