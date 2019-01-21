〈南部〉澎湖姑婆嶼紫菜減產 價漲2成

2019-01-21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕名列澎湖三金之一的黑金紫菜，昨日無人島姑婆嶼進行年前首次採收，受暖冬影響，產量較去年銳減三分之二，價格也水漲船高，濕紫菜每台斤五百元、去年三百五十元；乾紫菜每台斤一千二百元、去年一千元相比，漲幅約二成。

擁有姑婆嶼紫菜採集權的白沙赤崁龍德宮，早在紫菜生產期前二個月，就僱工登島日夜守護紫菜，等待紫菜成熟就通知採收，以往採收是以家戶丁口數為主，近年改以千元販售採集證，昨日僱用五艘遊艇，早上六時三十分載運近二百五十人登島，展開今年首次採收作業。

紫菜採集以燃放鞭炮為信號，當鞭炮聲響起，民眾開始採集紫菜，以往姑婆嶼採收紫菜，約有二至三次，但今年受到暖冬影響，風浪不夠大，無法將紫菜苗播撒至距離岸邊較遠的地方，因此都集中在懸崖邊，同時紫菜葉較短，相較於去年豐收情況，今年產量僅有去年三分之一，讓價格漲幅高達二成。但紫菜減產，無人島的海漂垃圾卻不減反增，讓民眾戲稱垃圾比紫菜多。

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