〈南部〉防制大型車違規 高雄科技執法啟動

2019-01-21

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市鄰近高雄港的前鎮區，貨櫃車等大型車輛來往頻繁，重大交通事故頻傳，高雄市警方為了加強防制大型車輛交通違規，選定大型車輛專用道出入路口的前鎮區草衙二路與金福路口，設置新型「門架式鋼構工程系統」科技執法，並正式執勤，提醒駕駛朋友注意，以免違規受罰。

前鎮設置門架式系統抓違規

這項全新科技執法利器，包括違規變換車道、轉彎、超速，門架鋼構架設的多車道雷達偵測系統都可立即抓取到違規車輛的車主、所屬交通公司等車籍資訊，並傳輸違規影像側錄通知監控中心，進而開單告發。

此外，門架鋼構執法系統設有「LED資訊看板」及警示廣播設備，會立即將違規大型車輛的違規情況「警示」在跑馬燈螢幕，提醒其他用路人小心。

警方說，有別於傳統固定式測照設備在取締大型車輛時，常因大型車輛車體、貨櫃過大、過寬，且車牌汙穢不易辨識，造成採證上盲點。

為解決採證上的瑕疵，高雄市交通警察大隊經過多次現地勘查，這次在草衙二路與金福路口採用最新式「門架式鋼構工程系統」科技執法。

交大指出，只要大型車輛進入路口偵測範圍，LED看板及廣播設備即會播出「現在已是紅燈勿超越停止線、注意左方來車；請大貨車轉彎注意右方來車」並提供平面道路「左方車輛通過」等訊息，讓大型車輛及慢車道駕駛獲得即時路口訊息。

鳥松將設區間平均速率監測系統

警察局原已於高市鳥松區松藝路段建置固定式超速測照設備，但交通事故仍居高不下，經向交通部爭取經費，規劃建置「區間平均速率監測系統」，預計最快三月開始施作，藉由降低車輛通過此區段之平均行駛速率，減少事故發生以提升本路段交通安全。

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