〈南部〉食農教育 3國小學童種菜養雞

2019-01-21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府農業局與教育局攜手推動食農教育，由正興、前鎮及舊城國小打頭陣，搭配校田、雞舍等實作，發展九套食農教育課程，未來將以三校為種子擴及全市，讓高市食農教育遍地開花。

正興、前鎮、舊城國小打頭陣

農業局為讓學童認識高雄在地農業與特色，與教育局合辦食農教育教案設計與教學，依三校課程需求及校內場域資源，協助正興國小以蔬菜種植箱，改造成為現有校田；前鎮國小新建一塊校田，加上蔬菜種植箱，搭配建造友善雞舍，學童不但能體驗務農實作，也能培養學童照顧動物的責任心。

自己採收、烹煮 並開發遊戲

舊城國小鄰近高雄物產館蓮潭旗艦店，農業局提供館地mini農田，作為學童農事操作課程場域，學童們當起都市小農夫，一年四季栽種不同蔬果，體驗多樣化蔬果採收，也能參與採買、烹煮體驗活動。學童們透過農事體驗，開發出有趣的遊戲，正興國小學童以蔬果大風吹，玩起拼盤小遊戲，也能醃蘿蔔舉辦試吃體驗活動；舊城國小學童則大顯身手，推出蘿蔔絲餅料理示範活動。

今年計畫推動10校50堂課程

前鎮國小學童以高市在地食材，推出有趣的摺紙遊戲，學童採收自己種的蔬菜，直接拿到料理教室，動手做料理 ，從種植到採收、清洗、切到燙，都是學童自己做；幼兒園幼童也認識在地水果，也能穿著蔬果服裝，跳起香蕉舞。

農業局表示，今年計畫推動十校共五十堂課程，經由長期農事課程場域，讓學童體會食材得來不易，學會愛惜食物、製作簡易料理技巧，最重要是支持在地食材。

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