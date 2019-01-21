〈南部〉關山拔蘿蔔 千人滿載而歸

2019-01-21

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縱谷昨天雖然下著微微細雨，關山鎮千人拔蘿蔔仍湧入大批民眾，在蘿蔔田邊蓄勢待發，開拔哨音一響，男女老幼隨即衝進田裡，蘿蔔一個接一個地塞進麻布袋裡，一點八公頃蘿蔔田不到一小時被掃光，由於今年風調雨順，蘿蔔長的好，民眾開心滿載而歸，直呼拔得好爽。

關山鎮公所為推廣蘿蔔文化，每年寒假都會舉辦「食在好玩蘿蔔季」，以千人拔蘿蔔活動最受矚目，為了讓民眾拔得盡興，今年將蘿蔔田增加至三公頃，上午場先開放一點八公頃，下午場則有一點二公頃。

昨天上午九時不到，活動場地周邊已有不少民眾等候，為避免去年還沒開拔，民眾就逕入田裡拔蘿蔔的窘境，今年加派六十名學生志工，拿著「還沒開始」標語提醒民眾，開拔哨音響起後，天空也下起細雨，大家仍不減興緻，往蘿蔔田前進，拔蘿蔔、摘葉子、放入袋子裡，大人小孩們的動作熟練、很有默契地分工合作。

來自花蓮的莊姓一家人昨天清晨五點多就從花蓮出發，八時許已到關山，莊爸爸說，花東地區幾乎沒有大型拔蘿蔔活動，和大家一起搶拔樂趣多；還有民眾遠從桃園而來，拔了六大袋蘿蔔。

關山鎮公所表示，今年蘿蔔成長期間風調雨順，是歷年千人拔蘿蔔活動長的最好的一次，因而民眾參與踴躍，個個滿載而歸，場邊還有蘿蔔乾DIY體驗、菜老闆彩繪、客語闖關及舞蹈表演。

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