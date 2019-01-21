〈南部〉寒假豐年祭 台東阿美族慶雙收

2019-01-21

〔記者王秀亭／台東報導〕台東阿美族人豐年祭原本都在暑假農閒時舉辦，縱谷阿美族人今年首度在寒假加辦一場豐年祭，五百名老中青三代族人在耆老領唱傳統歌謠下，齊跳大會舞慶雙收。

突破只在暑假農閒時舉辦的傳統

雙收豐年祭發想者、池上鄉長張堯城表示，鄉內阿美族人豐年祭傳統在夏季舉辦，主要是一百年前農田水利、耕作技術不發達，農作一年僅一收，才在六月豐收後，七月舉辦豐年祭，如今農耕技術進步，縱谷稻作一年二收，加上去年池上兩期稻作大豐收，才決定與水保局台東分局及鹿野、關山兩鄉鎮公所合辦雙收豐年祭。

500族人歌舞謝祖靈 耆老終於認同

五百名阿美族人昨天上午齊聚池農花海大地劇場，牽手圍圈齊跳大會舞，族人虔心謝天謝地謝祖靈，並邀現場民眾共舞。會場旁還有I Li sin慶豐收市集，由在地小農、特色店家，把在地當令食材入菜，民眾品嚐美食，同時了解縱谷是萬物大糧倉的意涵。

福文部落會議主席潘運祿表示，鄉長首次與部落溝通時，直覺冬天辦豐年祭很奇怪，最後認同農作由一年一收進步到一年兩收，豐年祭也可以一年兩次的想法，相較於夏天的酷熱，冬天辦豐年祭可以跳得更盡興。

張堯城坦言，史上第一次冬天辦豐年祭，阿美族耆老一開始也認為違背傳統，直到活動舉辦前一天，還有部分耆老不能接受，直到昨天看到盛大場面，遊客一起同歡，也都贊成了，盼明年可以辦得更盛大。

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