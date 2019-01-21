〈南部〉連辦7年 林義傑率跑者體驗恆春

2019-01-21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕極地探險家林義傑連七年於屏東縣舉辦極地超級馬拉松，昨在恆春半島進行第三天賽程，他說跑過上百個國家與七百多個城市，覺得恆春半島最美，呼籲國人「用腳」體驗國境之南的美好。

林義傑：跑過上百國家 恆春半島最美

林義傑說，他發起的「SUPERACE極地超級馬拉松－台灣站」，已經邁入第七屆，帶領超級馬拉松跑者們奔馳於屏東縣的美麗風光；雖然有許多城市力邀前去舉辦超馬賽，但跑過上百個國家與七百多個城市，還是覺得恆春半島最美，風景如詩如畫。

3天134公里 百名跑者挑戰高難度賽事

林義傑強調，恆春半島的賽程中，一路上穿山越嶺，跋山涉水，路程除了挑戰日治時代的浸水營古道外、更途經一九九縣道、旭海草原，沿著海岸線多變的地形奔跑，並從海拔高度千米下切至乾枯河床，感覺超棒。

這項高難度賽事分三天賽程共一百三十四公里（總爬升三千三百六十六公尺），從台東境內的大漢林道出發經浸水營古道、下南田村營地、阿朗壹古道、旭海、滿州、佳樂水、籠仔埔草原，最後抵達終點站墾丁青年活動中心，全程幾乎都在恆春半島，今年共有一百名選手參加。

恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽與小墾丁渡假村總經理張福生等人，昨代表屏東舉辦歡迎會感激林義傑，強調今年台灣燈會在屏東，剛好是來屏東觀光旅遊，體驗恆春半島美好風光的好時機，「一趟屏東解千愁、美麗恆春超療癒」。

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