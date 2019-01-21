〈台北都會〉被問「某潮流」逼退韓國瑜 柯文哲頻閃躲

2019-01-21

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受電視專訪，大爆高雄市長韓國瑜在辭去北農總經理後，曾在北市府當了三天市政顧問，原因是遭「某潮流」逼退。不過柯文哲昨受訪卻頻頻裝傻不願正面回應，最後甚至回以「我開始打混了」，要求媒體不要再問。

柯文哲昨下午陪「柯家軍」北市立委補選候選人陳思宇掃街前接受聯訪，面對媒體追問「某潮流」一事，柯先是裝傻反問，「我有這樣講嗎？那是不是又失言了？」

他接著大打馬虎眼說，「哪一個潮哪一個流？好啦、好啦，我開始打混了，不要問我。」至於立委補選後會不會找時間跟韓國瑜碰面？柯說，「有機會就會，方便的時候。」

國民黨立委補選候選人陳炳甫原本有意找韓國瑜站台，韓以公務繁忙婉拒。媒體昨問柯，韓是否因不想也不敢跟他直球對決才不來？柯則替韓緩頰說，「不要說不敢啦，應該是他也很忙啦！」

此外，柯文哲在該電視專訪中談到美中台三方關係，以「強盜搶銀行」來比喻台灣向美國爭取資源，就像強盜眼中只看到錢！此話一出罵聲一片，但新黨發言人王炳忠說，他由衷支持。柯昨聞此驚呼，「天啊！王炳忠變柯粉？天啊！」

柯強調，自己只是說明說做一件事情，要記得看另一邊的反應，「我只是做個比喻，若一定要這樣誇大，穿鑿附會、興風作浪，我沒辦法，隨便你啊！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/