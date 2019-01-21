〈台北都會〉（北市）明年立委選戰 各方開始卡位

2019-01-21

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市士林大同區立委補選倒數，本週超級星期天藍綠白三方各找大咖站台造勢，營造團結氣氛；但，補選後半年內藍綠各黨就要進行二○二○年立委選戰黨內初選，各方勢力各有算盤。外傳民進黨基層組織待整合，民進黨籍前北市觀傳局長暗助「柯家軍」陳思宇，引發基層議論；至於泛藍，新黨北市議員潘懷宗連續兩天帶著國民黨候選人陳炳甫勤走士林區，明年立委選戰「國新合」漸浮上檯面。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹證實，新黨市議員潘懷宗已表態要參選北市第一選區立委，黨內曾與新黨主席郁慕明談論明年立委選戰合作方案，屆時可能會讓潘懷宗一起參與國民黨黨內初選，由全民調決定該區人選，最快年後就啟動初選程序，四月提名人選。

至於綠營部分，由於擔心遭挖牆腳，傳有議員未積極動員，僅消極配合黨內指令；此外，也傳有議員有意角逐該選區立委，考量何若未當選即有機會能參與今年初的黨內初選。

甚至有地方人士指出，民進黨籍前北市觀傳局長簡余晏與無黨籍候選人陳思宇父親陳建銘交情好，近來有簡鐵粉身穿陳的背心在地方奔走拉票，疑簡暗助對手。

對此，民進黨組織部主任李慶鋒表示，黨內都有密切掌握組織動員進度，黨中央、議員與立委候選人都有密集的合作，這次立委補選黨內團結程度更勝以往；至於個別支持者的行為難以強行規範，不過不會影響選情。

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