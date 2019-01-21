〈台北都會〉中和號誌燈不連貫 議員要求改善

2019-01-21

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市中和區和城路一段與中正路五八九巷路口，是中和與土城間重要道路，不過，該路口號誌不連貫，經常造成車輛回堵，去年更發生廿三起交通事故。新北市議員張維倩要求交通局能夠改善號誌，維護通行安全。

張維倩指出，上下班尖峰時間，許多土城往中和或板橋的車輛，會在中正路五八九巷路口左轉，當和城路一段綠燈時，中正路卻是紅燈，不僅造成後續車輛回堵，常有搶快的車輛發生意外。

仁和里里長林達也表示，中正路五八九巷口車流量大，許多車主在轉彎時都沒有注意到紅燈直接闖過，交通局才在巷口增設紅綠燈提醒，但仍無法防止車禍意外。

張維倩表示，根據統計，去年該路段光是A1事故（造成人員當場死亡或廿四小時內死亡）有一件、A2事故（造成人員受傷或超過廿四小時死亡）有十七件、A3事故（車輛財物受損）有五件。張維倩會勘時，要求改善號誌，讓和城路一段至中正路五八九巷口保持連貫通行。

交通局承諾先增設告示牌，讓用路人了解該路口有左轉燈號，並評估後續車況。

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