〈台北都會〉席開106桌 北海岸弱勢圍爐

2019-01-21

〔記者陳心瑜／新北報導〕農曆春節將屆，淡水區關懷弱勢協會昨天在淡水區油車口停車場舉辦「歲暮寒冬送暖圍爐溫馨餐會」，席開一○六桌，宴請淡水、三芝、石門、八里等四區弱勢民眾享用團圓飯；泰山區公所昨天中午也在泰山區頂泰山巖舉辦歲末送暖活動，邀請兩百位長者圍爐，氣氛溫馨。

市議員蔡錦賢昨也捐出議員選票補助款六十六萬元，做為關懷弱勢款項，由新北市議會議長蔣根煌代表接受。加上宏國集團副董事長林鴻道也捐贈一百萬元，由副市長謝政達接受。

淡水區關懷弱勢協會創會理事長蔡錦賢說，該協會長期關懷淡水區獨居老人、身心障礙、單親等低收入戶弱勢民眾生活，在年關來臨前，特別提供義診、義剪、愛心衣物，並發放賑濟金及愛心米，讓弱勢民眾感受社會的溫暖。

泰山區公所也邀200長者圍爐

新北市副市長謝政達和議長蔣根煌也出席活動，感謝淡水區關懷弱勢協會創會理事長蔡錦賢以及現任理事長蔡蘇陳滿媒合各方資源，包括宏國集團副董事長林鴻道贊助一百萬元和社會各界踴躍捐輸，才能促成此次溫馨活動。

謝政達表示，感謝協會的所有成員每年發揮愛心，無論是春節、端午節或中秋節等，都舉辦關懷活動，造福弱勢族群。

歲末助弱 立委送年菜贈物資

〔記者陳心瑜、賴筱桐／新北報導〕年關將近，立法委員紛紛送暖，立委吳秉叡與會計師公會昨捐贈弱勢家庭白米等物資；呂孫綾則是邀親子共同參加黏土、春聯活動；羅致政與地方社團合作，發送二百五十份年菜給弱勢朋友，希望弱勢者感受年節溫暖。

吳秉叡表示，寒冬送暖活動邁入第三年，今年結合地方慈善團體擴大舉辦，會計師公會捐贈白米、準提慈善會捐贈麵條、鎮北宮慈愛會捐贈毛毯、驛德世紀酒店捐贈醬油等物資，捐助新莊丹鳳、福營地區二十二里共七百多戶低收、中低收家庭。

呂孫綾昨天則在八里龍米活動中心舉辦親子黏土春聯活動，使用色彩繽紛黏土捏豬年吉祥的創意春聯，也發送「豬事大吉」春聯和「喜從豬來」小紅包，充滿喜氣。

羅致政第四年辦「寒冬送暖年菜分享」活動，每年贈送約二百五十份的年菜給有需要的家庭，今年台灣省製麵同業公會也贈送壽麵，他感謝板橋東區扶輪社、志工及社會善心人士認購年菜。

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