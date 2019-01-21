〈台北都會〉新北塭仔圳重劃案 都計送中央審議

2019-01-21

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動新泰塭仔圳市地重劃開發案，因涉及六千多間工廠及住家拆遷，引發當地支持與反對兩股勢力折衝。反迫遷團體質疑，市府沒有安置工廠，恐影響數萬名勞工家庭生計；支持者認為，重劃案延宕多年阻礙地方發展，違章工廠成公安隱憂。城鄉發展局表示，都市計畫案去年底報內政部審議，各項意見會納入討論。

涉六千多間工廠及住家拆遷

新泰塭仔圳市地重劃面積近四百公頃，因涉及工廠搬遷、合法聚落拆遷等爭議，內政部認為，全案應等都市計畫變更程序完成後，再審重劃計畫書，去年十月將重劃計畫書退回市府，另都市計畫主要計畫在二○一八年底報內政部審議中。

反對者批補償金僅二、三百萬

反對開發的「塭仔圳反迫遷連線」秘書吳俊奇批評，市府只給予微薄補償金二、三百萬元，不足以在新莊區買一間房屋，市府應尊重居民意願，不想開發的住戶原地保留，而非強制參與，已排除重劃範圍的社區，盼市府不要跳票；鄰近的新莊副都心面積一百公頃，空屋率高達七十五％，為何還要在塭仔圳闢建住宅區？市府應劃設工業區安置工廠，照顧勞工生計。

支持開發者指公安問題嚴重

支持開發的「塭仔圳地主權益促進會」會長辜泓智說，當地鐵皮工廠林立，巷弄狹小，從二○○六年至二○一五年，共發生八十六起火災，造成一死三傷，公安問題嚴重；當地已禁建四十餘年，地主權益受損，盼公權力介入，還地主一個公道。且當初工廠和地主簽約時，契約明訂若政府辦理都市計畫，工廠必須無條件搬遷。

市府：各項意見將納入討論

城鄉局都市計畫科長謝惠琦說，針對合法密集聚落，若達到一定規模，在不影響公共設施用地機能及完整性的前提下，研擬排除方案，並調整公共設施及道路系統，包括美華新村、輔大三角商城、三泰路社區、磚雅厝社區等，已排除重劃範圍。

謝惠琦說，除配合經發局輔導工廠合法設廠、協助工廠搬遷外，目前地方正在整合有意願配回工業用地的地主意願，若取得共識，將評估劃設工業區的可行性，相關意見將納入內政部都委會討論。

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