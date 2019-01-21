〈北部〉花蓮獨居婦屋雜亂 醫院志工幫清掃

2019-01-21

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣四十五歲彭女士近年因心血管疾病與意外事故，在花蓮慈院接連接受過心導管及骨折手術，醫院社工居家關懷訪視發現獨居的彭女士因無力打掃住處，雜物垃圾堆滿屋，昨天由花蓮慈濟醫院長林欣榮、副院長何宗融，帶著院內醫護等人員協助進行大掃除，並送上春節物資。

三十多名院內同仁及家屬組成的「清掃團」一早就在壽豐集合，慈濟醫院副院長何宗融說，「第一次跟著志工來打掃，真的大開眼界！」一走進去彭女士家的衝擊很大，除了眼前一座座「雜物山」，鐵皮屋內空氣鬱閉，居住在這樣的環境中，別說是病人，就算是正常人住久了也會住出病來。

「東西壞了不要捨不得，人的健康最重要！」現場由打掃經驗豐富的慈濟志工與花蓮慈院人文室張春雄協調眾人分工合作，首先排成長條隊伍，將貨櫃大鐵皮屋內的雜物搬出，發霉長出蛀蟲的椅子、有黑色霉斑的衣物、破損到看不出原形的電器用品、屋內也掃出螞蟻、蜘蛛、蜈蚣、蚯蚓等蟲子，原先準備的四十個超大垃圾袋都不夠裝，最後竟裝了超過一百個超大垃圾袋。

慈濟志工也準備新的桌椅、衣架、棉被、枕頭等生活用品，花蓮慈院清掃團也兼任裝潢工，由總務人員現場為彭女士修補被打破的窗戶，並加裝省電電燈。林欣榮現場也自掏腰包加碼五千元，讓彭女士去增購乾淨的衣物鞋襪。

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