〈北部〉「韓國魚」、「陳其鰻」 零嘴藍綠都賣

2019-01-21

〔記者江志雄／宜蘭報導〕韓國瑜、陳其邁選後人氣不墜，宜蘭縣食品業者搭上順風車，把兩款新上市的海鮮加工零嘴，取名為「韓國魚」、「陳其鰻」，遊客買回去當伴手禮，分送給挺藍、挺綠親友；「韓國魚」是竹莢魚魚乾，「陳其鰻」由白鰻魚骨乾燥而成，原料均取自龜山島魚貨。

韓國瑜當選高雄市長後，宜蘭縣食品業者阿信師用他的姓名諧音，為新款產品命名「韓國魚」，商品上架，挺韓遊客按讚，陳其邁粉絲則大喊不公平，最近另款新品問世，取名「陳其鰻」，因應藍綠支持者市場需求。

阿信師說，選前韓國瑜網路聲量一枝獨秀，選後陳其邁急起直追，人氣消長反映在商品銷路上，「韓國魚」銷路持續長紅、「陳其鰻」也直線上升，目前銷路不相上下，顯示兩人聲勢已旗鼓相當。

這檔新鮮事被PO上網，網友留言說，「左右為難」、「先對陳其鰻下手，還是先對韓國魚下手呢」，阿信師說，之前出品「韓國魚」，被說成獨厚一方，現在出了「陳其鰻」，代表不分藍綠，大家如果覺得左右為難，那就各買一包，以示公平。

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