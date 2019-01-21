〈北部〉花蓮飛宮古、石垣島 可望暑假啟航

2019-01-21

〔記者王錦義／花蓮報導〕香港、花蓮直航班機去年八月宣布停飛，衝擊花蓮觀光；立委蕭美琴邀請中華航空公司董事長何煖軒，討論增加花蓮飛往國外航線的可能性。何煖軒預告，暑假起華航子公司華信航空將在台北飛日本宮古島與石垣島兩條國際航線，增加花蓮為中繼站。

華信台北飛日增中繼站

華航董事長何煖軒日前與慈濟醫院合作「機上愛心醫師」專案特地到花蓮，立委蕭美琴會後邀請何煖軒與華航公關室副總經理劉朝洋到花蓮辦公室討論增飛花蓮國際航線事宜，希望活化花蓮機場，提升境外訪花的旅客人數。

特別升級兩架ATR客機

何煖軒說，華航子公司華信航空將於今年暑假的台北飛日本宮古島及石垣島的航線，加入花蓮做為中繼站，預計下半年、最快暑假就可啟航，方便花蓮民眾出國，也能帶進日本遊客。他說，針對台北—花蓮—宮古島，以及台北—花蓮—石垣島這兩條國際航線，華信還升級兩架ATR客機以符合國際線機上設備規格，提供旅客舒適安全的空中旅程。

爭取日本二線城市航線

蕭美琴說，近年觀光政策朝向客源結構多元化轉型，她長期積極在立法院推動國際航線搭配首都和二線城市，也在立法院持續向觀光局爭取相關配套，目前民航局正積極洽談相關補貼方案。

她說，近年日本有許多二線城市吸引台灣觀光客前往旅遊，花蓮基於日本移民村的歷史，也深受日本遊客喜愛，相信新航線能提升花蓮的國際能見度。

香港快運在二○一六年底開辦花蓮香港直飛首航，載客率很穩定，都有六至七成左右，去年二月遇到花蓮大地震，導致載客率低迷，但之後搭乘率持續恢復，不過香港快運仍在去年八月宣布十月二十七日起暫停營運花蓮香港航線，至今仍未有恢復的跡象。

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