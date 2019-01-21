〈北部〉又見石虎遭路殺 苗縣今年第2起

2019-01-21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣是瀕臨絕種的保育類動物石虎重要棲地，昨早有民眾在台十三線苗栗縣銅鑼鄉路段，發現一隻石虎遭路殺，這是今年苗栗縣所發生的第二起石虎路殺案。由於同路段前年同時期也曾發生一起路殺，苗栗縣政府農業處將建請公路總局加強此路段友善通道改善措施。

發現石虎的范彭姓民眾說，昨一早近八點在台三線銅鑼鄉三厝屋南下路段車道上，發現石虎倒臥路邊，頭部一片血泊，屍身冰冷，已死亡多時，隨即通報苗栗縣政府農業處自然生態保育科人員前往處理。本月十日苗廿九線後龍段，今年傳出第一起路殺，此為第二起。

自然生態保育科長張葦指出，這隻遇難的石虎為公成虎，大約四、五公斤，擬製成標本，而此路段在二○一七年二月也曾發生石虎路殺，顯示此路段為石虎重要出沒地點，將建請公路總局加強友善通道改善措施。

苗栗縣政府去年提出「苗栗縣石虎保育自治條例草案」，草案規定苗縣府及所屬單位在棲地內興辦公共工程開發逾一公頃或闢路逾一公里，須向專家諮詢。惟多數議員認為此規定恐讓苗栗縣開發受限，要求苗縣府研擬更周延草案內容再行提案審議，全案決議退回。

最近苗縣府再邀學者專家及縣議員等集思廣益，將條例內容修正到更完善，預計三月送苗栗縣議會審議。

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