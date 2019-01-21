〈北部〉白沙屯媽北港進香 4月8日出發

2019-01-21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕全台知名的苗栗縣通霄鎮拱天宮媽祖南下徒步進香，昨天由值年爐主擲筊決定四月八日出發，展開十天九夜的宗教之旅，昨天擲筊剛好遇到週日，拱天宮大殿及周邊擠滿人潮，當擲筊決定出發日期時，信眾歡呼聲四起，將於二月二十七日起受理報名。

白沙屯拱天宮媽祖徒步到雲林縣北港鎮朝天宮進香，來回約四百公里，已有二百多年歷史，參加的信眾一年比一年多，近年來都超過十萬人次，是全國宗教盛事之一，行政院文建會已列入無形文化資產。

值年爐主擲筊訂出時程

白沙屯媽祖每年徒步進香的時程，都在農曆十二月十五日擲筊決定，昨天適逢週日，一早大批信眾湧入拱天宮關心今年進香時程，將大殿擠得水洩不通。

昨天下午一點，由拱天宮管理委員會主委洪文華率員虔誠祭拜聖母，隨後由值年爐主陳銘義擲筊，出發日程順利決定，但回宮一直擲無聖筊，後來才敲定農曆三月十三日，也就是四月十七日回宮。

全程10天9夜 2月27日起報名

白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬提醒，由於今年進香時程為十天九夜，不管是去程及回程路程都相當充裕，但是在清明連假後，上班族信眾若要全程參與，恐怕要先排定假期。

今年南下進香的相關時程如下（下列日期皆為國曆）：

●放頭旗：四月四日（星期四）深夜十一點十五分。

●登轎：四月七日（星期日）深夜十一點二十分。

●出發：四月八日（星期一）凌晨一點二十分。

●到北港：四月十一日（星期四）。

●進火：四月十二日（星期五）清晨五點。

●回宮：四月十七日（星期三）下午二點二十五分。

●開爐：四月二十七日（星期六）深夜十一點。

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