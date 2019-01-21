〈北部〉慶祝農民節 桃園177名農友獲表揚

2019-01-21

〔記者李容萍／中壢報導〕市長鄭文燦昨出席「桃園市慶祝農民節大會」，表揚一七七名於全國競賽中獲獎與入圍的傑出農友及團體、在地傑出農家婦女等優秀農業人員。他表示，桃園農業小而強，在稻米生產上，全國好米及有機米選拔都獲得優秀成績；在茶葉產業方面，桃園也獲得東方美人茶及重要茶品獎項；且在蔬菜、畜牧等各方面都表現優異。

獲獎農友中，新屋區稻米達人李永清從事水稻栽培近五十年，在全國賽中榮獲有機米組亞軍、獲頒獎勵金一百萬元；新屋區彭新金、大溪區陳永達也獲有機米組入圍，楊梅區葉時帖、中壢區徐茂松均獲好米組入圍。

同獲全國第八屆東方美人茶評鑑比賽頭等獎的尚好茗茶、文新製茶廠、龍潭區鍾佳蓉、龍潭區黃新鳳；全國冬季東方美人茶評鑑競賽頭等獎有龍潭區黃璟舞、龜山區林雨暘、楊梅區鍾新豐。

另外，中壢區吳振村當選全國模範農民；第十二屆農金獎桃園市拿下四獎項，桃園區農會獲經營管理及人才培育優等獎、大溪區農會獲專案農貸績效獎優等獎、觀音區農會獲重設信用部經營績效獎特等獎、大園區農會獲農業金庫策略合作獎優等獎。

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