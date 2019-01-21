〈北部〉桃園八局處首長換位置 遺缺過年後補齊

2019-01-21

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市長鄭文燦去年十二月廿四日公布第一波小內閣名單，有八局處首長「小幅調整」，但因原副市長王明德轉任桃園機場公司董事長，原體育局長夏金興轉任顧問、原研考會主委詹賀舜調任新聞處長，還有客家局副局長、文化局副局長等遺缺待補。鄭文燦昨天表示，這些遺缺過年後就會補齊。

鄭文燦︰會陸續徵求意見補實

鄭文燦先前曾說局處首長遺缺會優先補滿，但人事調整時間沒有時間表。昨天上午媒體再度關心小內閣尚未補實，鄭文燦僅說，會陸續徵求意見把所有的首長都補齊，對於媒體追問調整時間有無時間表，他僅說：「大概過年後。」

市府目前仍有一位副市長、體育局長及研考會主委的首長職缺待補，加上原新建工程處長陳智仁調任桃園區長、原客家事務局副局長羅國裕調任楊梅區長，新工處長及客家局副局長均待補。

此外，還有原桃園市立圖書館館長蔡志揚調任八德區長，遺缺由原文化局副局長唐連成接任，文化局副局長也出缺，另有副市長游建華代理的航空城董事長職缺也待補。

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