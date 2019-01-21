〈北部〉鍾肇政95歲壽宴 收出版計畫賀禮

2019-01-21

〔記者李容萍／龍潭報導〕市府客家事務局，昨為「台灣文學之母」的客家大老鍾肇政舉辦九十五歲生日壽宴，市長鄭文燦為總統蔡英文帶來賀卡，蔡總統在賀卡上寫道，「看到鍾老精神如昔，實在欣喜，祝福鍾老身體健康，平安快樂」；鄭文燦與客委會主委李永得也送上鍾肇政文學全集出版計畫作為賀禮。

文學全集二年內重新編印

鄭文燦表示，中央及地方共同推動出版計畫，預定二年內蒐整其各式作品、文稿及重新編印出版，提供通路展售及數位典藏。鄭文燦也說，鍾老是戰後第一代創作力最旺、產量最多的文學作家，也是大河小說的開山鼻祖，其寫作超過二千萬字，諸如《濁流三部曲》、《台灣人三部曲》等都是鍾老的代表作，其中，「台灣人三部曲」不僅是部歷史小說，也展現客家人硬頸反抗精神。

鄭文燦說，一九八○年代家喻戶曉的電影《魯冰花》曾感動許多民眾，這部電影就是出自鍾老的創作文學，透過小說的詮釋，在冬季撒下的魯冰花種子，待隔年凋萎後，成為客家茶園中的花肥，象徵客家人如母親及老師的奉獻精神。市府農業局也以此為發想，去年在龍潭大北坑休閒農業區舉辦戀戀魯冰花節，吸引近卅萬人次前往觀賞。

文學生活園區四月開園

鄭文燦表示，鍾肇政文學獎舉辦多年，深獲肯定，前年還新增長篇小說項目，期望鼓勵、培養更多創作人才；鍾老過去擔任教師時，寫作及生活的龍潭國小旁日式宿舍群，已大致完成歷史建築整修，預計四月開園，並規劃為鍾肇政文學生活園區營運，以鼓勵年輕學子參加文學營、體驗創作等活動，展現鍾肇政文學生活園區的價值。

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