〈北部〉桃園學測身障考生 愛心計程車即起預訂

2019-01-21

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕大學學科能力測驗將於廿五、廿六日登場，為了服務行動不便的考生往返試場，市府交通局首度協調全市各愛心計程車隊，即日起至廿三日開始受理身障考生車輛預訂服務，身心障礙者利用愛心卡付費還享有部分車資補助，歡迎有需求的考生多加利用。

愛心卡付費享車資補助

為彌補復康巴士數量不足、造成身心障礙者訂車不易情形，市府於二○一三年成立愛心計程車隊，開辦至今已有新利達衛星、合作衛星、大都會衛星、大文山衛星、新梅衛星及台灣大車隊等六車隊業者、二七七輛車投入服務，其中七十輛為無障礙車型。

交通局指出，愛心計程車隊將電子票證導入計程車服務，並結合愛心卡優惠補助，領有身心障礙證明或手冊的市民，可至各區公所社會課申辦愛心卡，即可利用愛心卡每月八百點（復興區為一千點）刷卡搭乘愛心計程車享優惠補助，車資一百元以下補助卅六元，一○一元以上補助七十二元，從愛心卡額度內扣點，其餘車資由卡片內儲值金額扣除，但提醒民眾，這項補助交易不接受現金支付，得預先於愛心卡儲值現金。

交通局說，愛心計程車計費方式按一般計程車費率計價，啟程價一二五○公尺九十五元，續程價每二五○公尺跳表收費五元，車速每小時五公里以下，累計每二．五分鐘收費五元，此計費方式為日夜都以「夜間加成」收費。

可撥打免付費叫車專線

交通局表示，有需求的考生可撥打免付費叫車專線：0800-018550，或洽各計程車業者的叫車專線預約，並請向車隊確認欲搭乘的車型、時間及起迄地點等資訊，以利車輛派遣。

交通局長劉慶豐表示，這次是愛心計程車首次提供大學學測考生預約服務，為提供行無礙的交通環境，會持續督導增進愛心計程車服務水準，提升無障礙運輸服務品質。

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