〈中部〉《台中》守望相助隊 春節巡邏將啟動

2019-01-21

〔記者蘇孟娟、黃鐘山／台中報導〕中市「加強重要節日安全維護工作」廿八日展開，民政局廿日辦守望相助隊誓師，市長盧秀燕前往校閱並向守望相助隊員表達「感謝、感謝、再感謝！」警方春節期間也推出「舉家外出住居安全維護服務」，民眾向警方申請，住家即可列入巡邏路線。

民政局昨日邀六十隊、三百名隊員代表舉辦里守望相助隊誓師，盧秀燕頒發慰勞金並以「感謝、感謝、再感謝」，向隊員表達感謝心意。

盧秀燕說，台中市是全國人口第二大的城市，治安也相對複雜，除了警方維護治安外，地方的守望相助組織也非常重要，她要藉誓師大會的機會代表市民感謝所有隊員們的辛勞付出。

28日起為期15天

民政局表示，今年為期十五天的「加強重要節日安全維護工作」期間，從廿八日到二月十一日；市府今年已規劃調高里守望相助隊團體平安保險規格，及全面換發更輕量更保暖的巡邏大衣，讓大家在寒冬中能保暖禦寒，以實際行動回應里守望相助隊的貢獻。

市警局說，去年春節期間，受理民眾舉家外出加強巡邏服務申請案，對象擴及本國人及外僑，共計八百卅件，深獲好評，今年特別提前一個月規劃宣導，擴大服務深度與範圍，民眾可撥打110電話，或親到各警察單位申請，住家即可列入巡邏路線。

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