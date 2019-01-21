〈中部〉《台中》官員拜會議員 蜻蜓點水挨批

2019-01-21

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府局處首長為加強與市議員溝通，最近馬不停蹄展開拜會行程，但首長有的遲到、有的坐不到幾分鐘就起身，急著趕赴下一個行程、有的對主管業務一問三不知，朝野議員怒批草率了事，急就章，徒具形式。

市長盧秀燕上台後，要求局處首長儘速拜訪市議員，除了相互認識，也希望加強與議員溝通、請益，了解議員對地方建設的具體看法與建議，作為未來推動市政建設參考。為落實市長要求，副市長等首長最近均以議會委員會模式，連袂到議員服務處拜會。

但民進黨市議員邱素貞、陳淑華、張耀中等人說，拜訪過程，如蜻蜓點水，不用說對恢復老人健保補助經費來源等重大施政，或山手線等地方建設案，無法提出具體說帖，甚至連跟議員寒暄都沒時間，不少議員搖頭說，這種即興拜訪，毫無內容可言，也太誇張了。

不具名的藍營議員也坦言，這是行之多年的例行公事，由於首長們對業務熟悉程度不一，加上才剛上任，工作繁忙，時間緊迫，確實有的拜訪流於形式，有的無法深入交談，新市府團隊應該盡快進入狀況。

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