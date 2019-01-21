〈中部〉《台中》中橫便道 春節2/1-2/10開放5時段

2019-01-21

〔記者張菁雅／台中報導〕台8臨37線便道（中橫便道）原本每天開放三個通行時段，為促進梨山農產品輸運、觀光及居民返家便利通行，市府爭取交通部增加開放通行時段，自廿一日起至四月底，每週五至週一（含週六日），開放通行增加為四個時段；農曆春節期間增加至五個時段（新增下午二時卅分），提供核可的車輛行駛，並協調豐原客運865路公車增班。

即日起每週五、六、日、一 增上午10時開放

交通局長葉昭甫說，市長盧秀燕積極向交通部公路總局第二區養護工程處，協調爭取中橫便道增加開放通行時段，二工處回應市府要求，在便道第二期安全提升工程進入施工高峰，以及五月汛期前，今起至四月卅日，每週五至週一，由原開放三個通行時段，上午七時、十二時及下午四時卅分，再增加上午十時。

春節期間，為利大梨山地區民眾返鄉團圓，將自二月一日至十日，增加至五個時段，即上午七時、十時、十二時、下午二時卅分、四時卅分。

公路總局也協調豐原客運增加865路公車通行班次，自二月五日至十日，除常態三班谷關站及德基站雙向正常行駛（上午七時、十二時及下午四時卅分），另增加上午十時谷關往梨山，以及下午四時卅分梨山往谷關各一班次，並加開一輛巴士。

交通局說，增加開放時段僅至四月底，五月汛期後停止開放，主要原因為公路總局考量汛期期間，可能因劇烈天氣產生降雨，且中橫便道大部分路段的車道寬度不足會車、沿線地質破碎，遇雨容易崩裂落石，通行仍具潛在風險。此外，也可能將因道路巡查、路面清理作業不及，造成中橫便道民眾車輛大排長龍，交通不便。

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