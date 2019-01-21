〈中部〉南投縣尾牙祈招財 買麻糬拜土地公

2019-01-21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今（廿一）日是農曆十二月十六日「尾牙」，有民間信仰的民眾或商家工廠，都會在這天「做牙」拜土地公，昨日草屯鎮的麻糬名店出現排隊人潮，業者陳東聖說，很多人都是買回去準備拜土地公，因為麻糬可以黏錢，為自己帶來財運。

台灣民間把土地公當成是地方的財神，能夠保佑商家行號生意興隆，每月的初二十六都會「做牙」，農曆二月初二是「頭牙」，十二月十六日就是「尾牙」。「尾牙」都會備豐盛牲禮拜土地公，近幾年還流行加上麻糬來拜拜。

用麻糬拜土地公的用意，取其「可黏錢」即把錢賺進來的意思，帶來財運與商機；另也有一說，拜麻糬是為了黏住土地公的鬍鬚，但同樣也是求財運。

昨日南投縣草屯鎮中山街的麻糬名店，從上午到晚上都出現排隊人潮，但麻糬通常一天沒吃完外皮就會變硬，「方愫馨麻糬」的業者陳東聖說，買一盒拜土地公後若當天吃不完，建議放在冰箱冷凍庫，冰凍的麻糬可保存一個禮拜，要吃時拿出來回溫，就能保持原來的口感。

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