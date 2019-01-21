〈中部〉1隻黑水虻啃掉3公斤廚餘 專家教撇步

2019-01-21

〔記者顏宏駿／彰化報導〕本報日前獨家報導前明道大學校長陳世雄用廚餘、廢豆渣養黑水虻（音同「盟」）幼蟲再拿來餵雞，引起廣大迴響，陳昨天特別開班授課，有人遠從宜蘭來彰化學習，他也毫不藏私，傾囊相授。

陳世雄所指就是「大規模養殖黑水虻幼蟲」，農委會畜產試驗所新竹分所長賈玉祥說，國內農業廢棄物年產生量大概有一千多萬公噸，黑水虻真的超會吃，一隻黑水虻一生大概可以吃掉二、三公斤的農業廢棄物，成蟲變飼料只剩約二、三公克，是很好的去化廚餘方案。

10天大幼蟲 即可當雞飼料

昨天近百人至陳世雄位於溪州鄉的「city bear農場」觀摩，他用珍珠板切割成格柵條做成卵穴，為了容易取得卵塊，把所有黑水虻養在一個露營蚊帳內，而廚餘會發臭，則利用環境益生菌加在廚餘、豆渣中。他說，餵蟲的廚餘含水量約六○％，有點溼又不會太溼，把卵塊放到廚餘中，以夏天為例，約十天就可長大成肥滋滋的幼蟲，便可當飼料。

連便便也吃 餵食廚餘較方便

陳世雄表示，黑水虻的幼蟲連大便都吃，但在操作時不可能餵大便，廚餘是其很好的食料，當然骨頭、硬塊必須先篩掉。

學員原本以為用廚餘養黑水虻會有異味，但大家進入繁殖區完全沒有味道，大家嘖嘖稱奇「怎麼吃大便的蟲不會臭？」陳世雄強調，已經養了快六年，黑水虻堪稱是「環境中最完美的蟲」，什麼都吃，羽化後，口器退化，只能喝水，所以壽命短短不到十天，也因為只喝水，所以它不會侵擾到人類的生活環境，它跟蒼蠅有很大的不同。

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