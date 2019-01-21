〈中部〉直播彰化某托嬰中心遭蛋洗 4人送辦

2019-01-21

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市某托嬰中心日前發生一起女嬰猝死案，死因都還待檢警調查，結果托嬰中心前天晚間慘遭人用蛋洗，帶頭的男子劉冠廷還做網路直播，警方以車追人，昨天傳喚四名涉案男子（含劉冠廷）到案說明，隨後以社會秩序維護法送辦。

該案發生在昨晚九點，家住桃園市的劉男還開全程網路直播，他砸蛋的動機是彰化縣員林市一托嬰中心一名四個月大的女嬰在送來該中心三天照顧後猝死送醫不治，檢警介入調查，女童無明顯外傷，但家屬向媒體投訴質疑死因。此事經由媒體報導，經由臉書社群媒群分享，被許多網民解讀成「虐嬰」。

劉冠廷十九日晚間看到此訊息，即在自己的臉書號召民眾欲「教訓托嬰中心。晚間約九點，劉男現身托嬰中心，跟十位從網路得知消息的民眾一輪猛砸。

該托嬰中心業主對此案不願多說，強調「一切配合檢方調查」，檢方也已掌握相關事證。

劉冠廷昨天四點現身員林警分局，上警局前又開直播，要「正義鄉民」一起來聲援，警方原本擔心「被這些鄉民包圍鬧事」，結果聲援鄉民不到十人，其中還包括去年十一月選舉期間在雲林假扮「高麗菜農」的髮蠟哥何將財。

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