〈中部〉彰化縣和美高中國中部畢旅 77人疑染諾羅病毒

2019-01-21

〔記者張聰秋／彰化報導〕畢旅爆群聚感染！彰化縣立和美高中國中部三年級學生，十六日起到南部進行三天兩夜的畢業旅行，不料，十六日起陸續有學生發生嘔吐、腹痛、腹瀉及發燒等身體不適症狀就醫，共有七十七人就醫，尚有四人住院觀察，縣衛生局初步研判為疑似諾羅病毒引起急性腸胃炎的群聚事件，今起寒假輔導課，校方則公布停課三天。

405人出遊 4人住院觀察

衛生局長葉彥伯說，經查該校畢業旅行人數共有十六班級四○五人，前往高雄、墾丁、旗津等地旅遊，自一月十六日起陸續有學生發生嘔吐、腹痛、腹瀉及發燒等症狀，截至目前為止，通報出現症狀學生人數已達七十七人，四名學生就近於社區醫院住院觀察。

葉彥伯指出，衛生局啟動疫情調查顯示，個案分別於一月十六、十七、十八、十九日發病，分散在十四班級，初步排除與用餐時間無明顯時序性的關係，暫時排除食物中毒引起，一月十七日晚上曾舉行兩個小時全體參加的晚會，從發病症狀初步研判為疑似諾羅病毒等引起群聚事件。

校方：今起寒輔停課3天

葉彥伯表示，秋冬是諾羅病毒引發急性腸胃炎的好發期，諾羅病毒可經由飛沫及接觸傳染，在人群活動聚集的環境下，若未注意個人衛生，可能造成大規模群聚，衛生局已通知該校，出現症狀者，暫停至學校上課，並請校方加強教室環境清潔消毒。今起寒假輔導課，校方則公布停課三天。

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