〈中部〉九華山地藏庵 1400多萬助弱

2019-01-21

〔記者曾迺強、丁偉杰、廖淑玲、林國賢／綜合報導〕歲末寒冬，雲嘉地區昨有不少送暖活動，讓弱勢民眾足感心。

嘉義市九華山地藏庵發放冬令救濟金，市長黃敏惠到場關懷弱勢戶，九華山地藏庵董事長黃俊森說，發放對象為嘉義縣、市低收入戶，每戶慰問金四千六百元，共三千一百一十二戶受惠，善款總計一千四百三十一萬五千二百元。

昨現場也發送愛心企業及善心人士捐贈的愛心米粉一千三百十包、泡麵二百廿箱、食用油二百廿瓶、白米三百卅公斤，讓弱勢朋友溫暖在心頭。

溪口子弟捐30萬及物資 回饋鄉里

嘉義縣溪口鄉公所號召旅外企業家、熱心村民及鄉內信仰中心天臺殿等辦理寒冬送暖，鄉長孫維聰說，今年參與捐贈的卅個團體或個人較往年多，共捐出善款卅萬元、白米二千五百八十公斤、麥片兩百五十箱以及上百罐食用油、醬油等民生物資。

縣長翁章梁等人到場協助發放物資，溪口鄉民賴淑苓、林記妙是髮型設計師，在現場為長者義剪，讓他們容光煥發好過年。

慈濟歲末圍爐 贈受關懷戶物資卡

慈濟基金會嘉義聯絡處「冬令發放暨歲末圍爐」，嘉義地區三百多戶照顧家庭齊聚圍爐，今年改送每戶物資卡，讓受關懷個案能自行添購所需民生必需品。

「做環保救地球，也讓人內心環保、修心養性！」民雄鄉一對兄弟檔陳金城、陳榮哲在現場分享人生故事，他們感念慈濟照顧罹癌的七弟直到臨終，七年來兩人攜手當環保志工，回饋社會。

虎尾慈龍宮 力挺學校球隊訓練費

雲林縣虎尾鎮慈龍宮則節省放煙火、鞭炮費用，加碼發放弱勢家庭加菜金，並補助多所學校球隊訓練費，傳送幸福；台北市景勤愛心會透過台西鄉公所發放白米、油等民生物資給台西鄉低收戶，送愛到偏鄉。

正在建廟的慈龍宮節省開銷捐助雲林家扶，今年再加碼贈弱勢家庭加菜金，每戶二千元、虎尾高中田徑隊十四萬五百元、北港建國國中排球隊十萬元、土庫國中國樂隊及籃球隊各十萬元，總數一百八十萬元。

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