〈中部〉雲嘉全境陷「紅害」 空品超級糟

2019-01-21

〔記者林國賢、曾迺強／綜合報導〕雲嘉地區昨天空氣品質不佳，雲林縣四個監測站AQI指數都超過一五○紅害等級，民眾怨聲載道；嘉義縣市也陷紅害，嘉市在昨天上午十一點至下午兩點甚至達到最高值一六九，空污嚴重。

22日空品才可望改善

雲林縣環保局長張喬維說，根據環保署表示，昨天白天受大氣擴散條件不佳、境內空污物持續累積影響，傍晚起又有境外霾害，雲嘉地區須等到廿二日空品才可望改善，不過，廿四日起冷氣團減弱，擴散條件不好，空品可能再有變化，提醒民眾注意相關訊息。

「整片天空灰濛濛，大樓都被霧霾籠罩，感覺很不好。」住在斗六的許小姐表示，一早起來鼻子就很不舒服，孩子也出現過敏症況，往外一看，建築物霧茫茫心情更不好，假日只能留在家中。

「空氣不好也要出門賺食。」農民吳祥茂說，耕耘機早就約好時間，即使空氣不好也要下田工作，拿命拚，希望政府能夠改善空品，因為即使紅害，他們還是要在農田中從事「激烈」活動。

雲林縣斗六、麥寮、台西與崙背四個監測站AQI指數昨天中午前都超過一五○，斗六、崙背白天維持在一七○上下，主要污染物為PM2.5，用眼睛看，整個城鎮籠罩在霧霾中。

啟動降載等緊急應變

因應這波空品不良，雲縣環保局展開多項緊急應變措施，通知公私場所自主減產、降載，加強營建工地、道路灑水、防塵，也提醒民眾儘量減少戶外活動。

嘉縣環保局昨啟動應變措施，分析轄內連續自動監測系統的嘉惠電力、南亞塑膠公司嘉義廠等四家公司均無異常，另以廣播車在鹿草、溪口、民雄等地宣導勿露天燃燒，並出動掃街車在朴子市區洗街約十四公里。

嘉市環保局昨派員抽查轄內四家固定污染源業者，其空污防治設備均正常運作，掃街車在垂楊路、興業東、西路、吳鳳南路等洗街卅二．六公里。

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